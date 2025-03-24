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Как получать пенсию переселенцам, людям за границей и на временно оккупированных территориях: новые правила

24 марта 2025, 17:36

Как получать пенсию переселенцам, людям за границей и на временно оккупированных территориях: новые правила

Как получать пенсию переселенцам, людям за границей и на временно оккупированных территориях: новые правила

С 20 марта 2025 года вступило в силу постановление Кабинета министров № 299, которым правительство Украины определило единый механизм выплаты пенсий и страховых выплат для граждан, находящихся за границей, проживающих на временно оккупированных территориях (ВОТ), а также для тех, кто покинул эти территории и проживает на подконтрольной Украине территории. Организация «Група впливу» дала разъяснения и пошаговую инструкцию для пенсионеров-переселенцев, которые оказались в разных ситуациях.

Какие выплаты регулирует новое постановление?

  • пенсии (ежемесячное пожизненное денежное содержание);
  • страховые выплаты, связанные со страхованием от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекшего потерю трудоспособности.

Кто подпадает под действие новых правил?

Граждане Украины, временно проживающие за границей:

  • те, кто находится за пределами Украины не менее 183 дней в году;
  • граждане, получившие за границей статус временной защиты или беженца из-за вооруженной агрессии России и не оформившие документы для постоянного проживания за рубежом.

Граждане, проживающие на ВОТ, включенных в перечень территорий, где ведутся или велись боевые действия.

Граждане, покинувшие ВОТ и проживающие на подконтрольной Украине территории, в том числе внутренне перемещенные лица (ВПО).

При этом новые правила не распространяются на граждан, временно проживающих за границей, если их пенсия выплачивается на основании международных договоров, ратифицированных Украиной.

Важно: Выплата пенсий лицам, находящимся в России, осуществляется с учетом ограничений Национального банка Украины.

Как будет осуществляться выплата пенсий?

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) отвечает за выплаты:

  • по последнему месту учета пенсионера;
  • по заявлению пенсионера:
  • по адресу декларированного/зарегистрированного места проживания в Украине;
  • по указанному месту жительства на подконтрольной территории;
  • если заявления нет, выплаты осуществляются территориальным органом ПФУ, определенным постановлением.

Через какие каналы можно получать пенсию?

Банковские учреждения, согласно Постановлению № 1596.

«Укрпошта» — по желанию пенсионеров, покинувших ВОТ (Постановление № 1279).

Важно! Условие получения пенсий ВПО исключительно через «Ощадбанк» отменено. Также больше не требуется справка ВПО для получения пенсии.

Для пенсионеров за границей — обязательная физическая идентификация.

Для получения пенсии необходимо проходить физическую идентификацию до 31 декабря каждого календарного года.

Если идентификация не пройдена, с 1 января следующего года пенсия будет начисляться, но не выплачиваться.

Как возобновить выплату?

Пройти физическую идентификацию. Получить документ о подтверждении факта, что человек жив. Подать заявление о возобновлении.

Как подать заявление?

Через веб-портал ПФУ:

  • в режиме видеосвязи (с использованием «Дія.Підпис»);
  • с добавлением скан-копии документа о подтверждении факта, что человек жив.

Почтой: отправить заявление в территориальный орган ПФУ с подтверждающим документом.

Через заграничное дипломатическое учреждение (например, консульство Украины).

Для пенсионеров на временно оккупированных территориях

Для продолжения выплат также необходимо проходить физическую идентификацию до 31 декабря.

Дополнительно пенсия прекращается, если:

  • в течение 6 месяцев не было операций по счету;
  • в этот же период не проводилась физическая идентификация.

Для возобновления выплат необходимо пройти идентификацию и подать заявление через портал ПФУ или в режиме видеоконференции («Дія.Підпис»).

Ограничения для пенсионеров в РФ

Пенсия будет выплачиваться только в случае отсутствия выплат от пенсионных органов России. Сейчас факт неполучения выплат фиксируется заявлением пенсионера о назначении или продлении пенсии.

Что делать тем, у кого выплаты были прекращены до 20 марта 2025 года?

Лица, чьи пенсии были приостановлены из-за непрохождения идентификации или отмены справки ВПО, могут восстановить выплаты, подав заявление и пройдя идентификацию.

Как пройти физическую идентификацию?

Офлайн (личное посещение): обратиться в территориальный орган ПФУ или отделение банка, в котором открыт пенсионный счет.

Необходимые документы:

  • Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
  • Банковская карта или информация о счете.
  • Пенсионное удостоверение (если есть).

Онлайн (через «Дія.Підпис»): авторизоваться в личном кабинете на портале ПФУ и пройти идентификацию.

Онлайн (видеозвонок): войти на портал ПФУ. Выбрать раздел «Идентификация в режиме видеоконференции». Заполнить обязательные поля:

  • паспортные данные,
  • контактную информацию,
  • предпочтительный сервис для видеозвонка (Google Meet, Zoom, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Signal).

Подать заявление.

Внимание! Видеоконференция проводится в срок от 10 до 30 дней с момента подачи заявления.

Законодательное регулирование

Постановление Кабинета министров Украины № 299 от 11 февраля 2025 года «О некоторых особенностях выплаты пенсий и страховых выплат».

С 1 января у пенсионеров-переселенцев будут изымать остатки средств на счетах Ощадбанка. Бюджет Украины на 2025 год установил условия, при которых произойдет подобное изъятие.

Как выяснили «Новости Донбасса», в Пенсионном фонде Украины не смогли ответить на вопросы о том, у скольких людей уже забрали деньги и как их можно вернуть. Переселенцы, находящиеся в оккупации, физически не могут пройти идентификацию, а значит, рискуют остаться без пенсий.

Также важно отметить, что, проживать на оккупированной территории без российского паспорта на данный момент почти невозможно — без него оккупационные власти отказывают людям в базовых правах — получении специальных лекарств, правах на медицинское обслуживании, правах собственности на жилье и так далее. А получив российское гражданство, пенсионеры попадают в базы данных, согласно которым начисляются российские выплаты. Это означает, что согласно новому законодательству Украины, находясь в оккупации, пенсионеры вряд ли смогут получать украинские выплаты.

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