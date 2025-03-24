Как получать пенсию переселенцам, людям за границей и на временно оккупированных территориях: новые правила

С 20 марта 2025 года вступило в силу постановление Кабинета министров № 299, которым правительство Украины определило единый механизм выплаты пенсий и страховых выплат для граждан, находящихся за границей, проживающих на временно оккупированных территориях (ВОТ), а также для тех, кто покинул эти территории и проживает на подконтрольной Украине территории. Организация «Група впливу» дала разъяснения и пошаговую инструкцию для пенсионеров-переселенцев, которые оказались в разных ситуациях.
Граждане Украины, временно проживающие за границей:
Граждане, проживающие на ВОТ, включенных в перечень территорий, где ведутся или велись боевые действия.
Граждане, покинувшие ВОТ и проживающие на подконтрольной Украине территории, в том числе внутренне перемещенные лица (ВПО).
При этом новые правила не распространяются на граждан, временно проживающих за границей, если их пенсия выплачивается на основании международных договоров, ратифицированных Украиной.
Важно: Выплата пенсий лицам, находящимся в России, осуществляется с учетом ограничений Национального банка Украины.
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) отвечает за выплаты:
Банковские учреждения, согласно Постановлению № 1596.
«Укрпошта» — по желанию пенсионеров, покинувших ВОТ (Постановление № 1279).
Важно! Условие получения пенсий ВПО исключительно через «Ощадбанк» отменено. Также больше не требуется справка ВПО для получения пенсии.
Для пенсионеров за границей — обязательная физическая идентификация.
Для получения пенсии необходимо проходить физическую идентификацию до 31 декабря каждого календарного года.
Если идентификация не пройдена, с 1 января следующего года пенсия будет начисляться, но не выплачиваться.
Пройти физическую идентификацию. Получить документ о подтверждении факта, что человек жив. Подать заявление о возобновлении.
Через веб-портал ПФУ:
Почтой: отправить заявление в территориальный орган ПФУ с подтверждающим документом.
Через заграничное дипломатическое учреждение (например, консульство Украины).
Для продолжения выплат также необходимо проходить физическую идентификацию до 31 декабря.
Дополнительно пенсия прекращается, если:
Для возобновления выплат необходимо пройти идентификацию и подать заявление через портал ПФУ или в режиме видеоконференции («Дія.Підпис»).
Пенсия будет выплачиваться только в случае отсутствия выплат от пенсионных органов России. Сейчас факт неполучения выплат фиксируется заявлением пенсионера о назначении или продлении пенсии.
Лица, чьи пенсии были приостановлены из-за непрохождения идентификации или отмены справки ВПО, могут восстановить выплаты, подав заявление и пройдя идентификацию.
Офлайн (личное посещение): обратиться в территориальный орган ПФУ или отделение банка, в котором открыт пенсионный счет.
Необходимые документы:
Онлайн (через «Дія.Підпис»): авторизоваться в личном кабинете на портале ПФУ и пройти идентификацию.
Онлайн (видеозвонок): войти на портал ПФУ. Выбрать раздел «Идентификация в режиме видеоконференции». Заполнить обязательные поля:
Подать заявление.
Внимание! Видеоконференция проводится в срок от 10 до 30 дней с момента подачи заявления.
Постановление Кабинета министров Украины № 299 от 11 февраля 2025 года «О некоторых особенностях выплаты пенсий и страховых выплат».
С 1 января у пенсионеров-переселенцев будут изымать остатки средств на счетах Ощадбанка. Бюджет Украины на 2025 год установил условия, при которых произойдет подобное изъятие.
Как выяснили «Новости Донбасса», в Пенсионном фонде Украины не смогли ответить на вопросы о том, у скольких людей уже забрали деньги и как их можно вернуть. Переселенцы, находящиеся в оккупации, физически не могут пройти идентификацию, а значит, рискуют остаться без пенсий.
Также важно отметить, что, проживать на оккупированной территории без российского паспорта на данный момент почти невозможно — без него оккупационные власти отказывают людям в базовых правах — получении специальных лекарств, правах на медицинское обслуживании, правах собственности на жилье и так далее. А получив российское гражданство, пенсионеры попадают в базы данных, согласно которым начисляются российские выплаты. Это означает, что согласно новому законодательству Украины, находясь в оккупации, пенсионеры вряд ли смогут получать украинские выплаты.