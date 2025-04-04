Местные бюджеты Донетчины получили почти 13 млн грн за размещение переселенцев

Местные бюджеты Донецкой области получили компенсации коммунальных услуг за размещение переселенцев в зданиях государственной, коммунальной и частной собственности.



От государства бюджеты получили 12,7 миллионов гривен. Это компенсация за период с марта 2022 года по октябрь 2024 года.



Оставшаяся сумма за ноябрь-декабрь 2024 года и январь 2025 года составляет 153,2 тыс. грн и находится в стадии рассмотрения.



4 апреля в Донецкой области состоялось совещание, посвящённое вопросам защиты прав и свобод внутренне перемещённых лиц (ВПО).



В рамках встречи обсуждали ряд вопросов, посвященных эвакуации и размещению переселенцев.

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