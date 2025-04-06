Россия начала больше использовать баллистику для ударов по Украине — Юрий Игнат

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Суспільне Вінниця

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия изменила тактику ракетных ударов по Украине и начала больше использовать баллистику. При этом противник модифицирует свои ракеты и дроны. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

«Тактика применения может действительно изменяться. Противник действительно модернизирует свою технику. Мы видим, что "шахед" с начала своего применения еще с осени 2022 года изменился внешне в черный цвет. Он также получил ряд модификаций по наведению, спутниковой навигации и так далее», — рассказал Игнат.

По его словам, россияне также модернизируют баллистические ракеты.

Игнат добавил, что после получения систем ПВО Patriot Украина смогла уничтожать ракеты «Кинжал» и баллистические «Искандеры». Однако сейчас это делать сложнее, поскольку противник модернизирует свои ракеты.

Украина, в свою очередь, делится этой информацией с западными партнерами, чтобы они могли улучшать зенитные системы.

«Агрессор с начала 2024 года увеличил процент баллистики, если брать все ракеты. Крылатых ракет становится процентно меньше, а баллистических становится больше. Потому что баллистические ракеты, мы понимаем, сбиваются Patriot», — отметил представитель Воздушных сил.

Сегодня Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что по состоянию на утро 6 апреля подтверждено сбитие 53 воздушных целей: 6 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ, 6 крылатых ракет Калибр, 1 баллистической ракеты Искандер-М и 40 ударных БПЛА типа Shahed.