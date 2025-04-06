Росія почала більше використовувати балістику для ударів по Україні — Юрій Ігнат

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Суспільне Вінниця

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Росія змінила тактику ракетних ударів по Україні та почала більше використовувати балістику. При цьому противник модифікує свої ракети та дрони. Про це він сказав у ефірі телемарафону.

«Тактика застосування може справді змінюватися. Агресор справді модернізує свою техніку. Ми бачимо, що "шахед" з початку свого застосування ще з осені 2022 змінився зовні в чорний колір. Він також отримав низку модифікацій щодо наведення, супутникової навігації тощо», — розповів Ігнат.

За його словами, росіяни також модернізують балістичні ракети.

Ігнат додав, що після отримання систем ППО Patriot Україна змогла знищувати ракети «Кинжал» та балістичні «Іскандери». Однак зараз це робити складніше, оскільки супротивник модернізує свої ракети.

Україна, у свою чергу, ділиться цією інформацією із західними партнерами, щоб вони могли покращувати зенітні системи.

«Агресор із початку 2024 року збільшив відсоток балістики, якщо брати усі ракети. Крилатих ракет стає відсотково менше, а балістичних стає більше. Тому що балістичні ракети, ми розуміємо, збиваються Patriot», — зазначив представник Повітряних сил.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що станом на ранок 6 квітня підтверджено збиття 53 повітряних цілей: 6 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ, 6 крилатих ракет Калібр, 1 балістичної ракети Іскандер-М і 40 ударних БПЛА типу Shaed.