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Удар по колонии в Еленовке: версии Украины и России

30 июля 2022, 14:00

Удар по колонии в Еленовке: версии Украины и России

По следственному изолятору № 120 в Еленовке Донецкой области был нанесен удар. Это территория оккупированная в 2014 году. Об ударе утром сообщило российское Министерство обороны. По информации ведомства, там содержались украинские военнопленные, в том числе бойцы полка «Азов». В России заявили, что обстрел велся из РСЗО HIMARS ВСУ.

Через несколько часов украинский Генштаб подтвердил факт артиллерийского обстрела колонии в Еленовке. Но нанесен он был, по данным ведомства, не ВСУ.

Уже вечером Служба безопасности Украины опубликовала перехват разговора оккупантов, где они подтверждают: колонию не обстреливали из «Хаймарса». Ночью рядом начали работать «Грады», а пожар в здании с пленными произошёл из-за детонации боеприпасов, заложенных туда заранее.

В украинском Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности уверены, что удар по СИЗО в Еленовке — акт терроризма, спланированный РФ заранее.

Версии произошедшего проанализировали в этом видео

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