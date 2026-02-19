В Белгороде и области веерные отключения света из-за ударов: местная власть не может составить график

Отключение света в Белгороде. Фото: соцсети

В Белгородской области РФ из-за атак на энергетику происходят веерные отключения света. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



По его словам, в течение ближайших дней в Белгороде, Ракитянском, Ивнянском, Краснояружском, Борисовском, Грайворонском, Шебекинском, Белгородском, Яковлевском, Корочанском и Прохоровском округах возможны временные отключения электроэнергии.



«Составить график веерных отключений невозможно. Сказывается сильная нагрузка на сети, в процессе ремонта происходит перераспределение энергии – от этого зависит, в каких именно муниципалитетах временно отключается подача электроэнергии», – сказал Гладков.

Напомним, что в ночь на 18 февраля по Белгороду снова нанесли ракетный удар, в результате чего повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко