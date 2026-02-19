Житель Калининграда ограбил и изнасиловал женщину на оккупированной части Запорожской области

Фальшивый военный ограбил и изнасиловал женщину. Фото: скриншот

Житель Калининграда, который ранее был судим за особо тяжкие преступления, в январе 2023 года приехал на оккупированную часть Запорожской области, представляясь военнослужащим. Он ограбил и изнасиловал женщину. Об этом передает «Запорожский областной суд».



В июне 2023 года, находясь на блокпосту в городе Пологи, мужчина угнал автомобиль BMW X5, в течение нескольких дней передвигался на автомобиле по захваченной территории Запорожской области.



Кроме того, преступник в тот же день обманом посадил спутницу владельца BMW X5 в угнанную машину, заявив ей, что отвезет ее домой. Затем мужчина, угрожая убийством, изнасиловал гражданку, а также забрал у нее 400 000 рублей, которые в последствии потратил на себя.



По месту жительства преступника правоохранители нашли незаконный арсенал огнестрельного оружия.



Он проведет 10 лет в колонии строгого режима.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

