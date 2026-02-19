Дрон РФ атаковал ферму под Харьковом: погибли 100 свиней

В Харьковской области российский беспилотник атаковал фермерское хозяйство. В результате удара пострадал работник, погибли около 100 свиней. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
По данным спасателей, атака произошла днём 19 февраля в селе Двуречный Кут Солонцевской громады. Удар БПЛА вызвал разрушения и пожар на крыше здания фермы. Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров.
Пострадал мужчина 1967 года рождения — сотрудник хозяйства. Ему оказана помощь. К ликвидации последствий привлекались подразделения ДСНС, местная пожарная команда, сапёры и офицер-спасатель громады.
Ранее российские дроны атаковали аграрные объекты в других регионах. В Нежинском районе Черниговской области в результате удара погибли 11 коров. Также беспилотник повредил экопарк в пригороде Харькова, где были разрушены вольеры и погибли животные.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
