Покровск — в лидерах по судам из-за компенсаций за разрушенное жилье

Последствия обстрелов российскими войсками Покровска

Покровск оказался среди лидеров по количеству судебных споров из-за компенсаций за разрушенное жилье. Как пишет издание «Вчасно», с начала действия программы «єВідновлення» в громаде подали почти 11,8 тыс. заявлений.



Однако более 9,8 тыс. из них остаются приостановленными — власти ссылаются на «соображения безопасности» и ограниченный доступ к объектам. По официальным данным, разрушенными признаны 120 объектов и выдано 456 жилищных сертификатов.



При этом опубликованный перечень дистанционно обследованных домов выглядит скромнее: подтвержденное уничтожение зафиксировано лишь по 70 объектам, а данные с начала января 2026 года не обновлялись.



Иная картина в судах, отмечают журналисты «Вчасно». В Донецком окружном админсуде уже рассмотрены десятки дел, где жители, выполнив все требования (заявки через «Дію», техэкспертизы, фотофиксация), сталкиваются с бессрочной «паузой» вместо решения.



Суд последовательно указывает: если разрушение подтверждено, «соображения безопасности» не могут быть основанием для остановки рассмотрения. Решения комиссий признаются незаконными, администрации обязуют рассматривать заявления по существу.

Судебная практика показывает: для части жителей путь к компенсации начинается не с решения комиссии, а с иска в суд.

Ранее «Новости Донбасса» писали, что решением Покровской ГВА 151 жилой объект попал в категорию «не установленного факта уничтожения», и это автоматически лишает людей надежды на попадание в государственную программу «єВідновлення».



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»