Армия РФ усиливает давление вблизи трех населенных пунктов на Донетчине: оккупанты задействуют резервы – ВСУ

Ситуация вблизи сел Нелеповка, Новое Шахово и Затышок. Фото: карта DeepState

Войска России усиливают давление в районах сел Нелеповка, Новое Шахово и Затышок Донецкой области. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил спикер группировки войск «Восток», майор ВСУ Григорий Шаповал.



По его словам, оккупанты задействуют дополнительные резервы живой силы и подразделений беспилотных систем.



«Силы обороны Украины контролируют эти населенные пункты, держат определенные рубежи обороны, успешно проводят поисково-ударные действия с целью уничтожения штурмовых вражеских групп при осуществлении ими попыток инфильтрации. Призываем не распространять непроверенную информацию и ориентироваться на официальные источники», – сказал Шаповал.

Напомним, что 18 февраля аналитики DeepState заявили о продвижении российской армии вблизи этих трех населенных пунктов.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко