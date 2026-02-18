Силы обороны поразили пусковую установку С-300ВМ в Мариуполе

Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины нанесли удары по важным объектам противника как на его территории, так и на временно оккупированных территориях Украины. Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, в ночь на 18 февраля 2026 года были поражены несколько целей.



В районе населенного пункта Трудовое на временно оккупированной территории Запорожской области зафиксировано поражение района сосредоточения подразделения БпЛА противника. Вблизи Токмака удар пришелся по мастерской по обслуживанию беспилотников.

В районе Старомлиновки был выведен из строя узел связи, а в Донецке поражено место сосредоточения военной техники оккупационных сил. Кроме того, 17 февраля в Мариуполе была поражена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ВМ.

Также сообщается об ударах по пунктам управления беспилотниками противника: в районе населенного пункта Сальне в Курской области РФ и в районе города Родинское на временно оккупированной территории Донецкой области.

Напомним, операторы 1-го центра Сил беспилотных систем ВСУ в координации с Центром глубинного поражения обнаружили и поразили ЗРК, которые являются ключевыми элементы эшелонированной российской ПВО.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»