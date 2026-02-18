В оккупированном Донецке женщину задержали за комментарии в соцсетях

В оккупированном Донецке так называемые «МВД» и «ФСБ» задержали местную жительницу за гневные комментарии в социальных сетях. Ее подозревают в «экстремизме».



Утверждается, что она «неоднократно размещала в группах одного из мессенджеров комментарии с призывами к осуществлению насильственных действий над группой лиц, объединенных по признаку национальности».

Максимальным наказанием за «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» по российском у законодательству могут стать пять лет лишения свободы.



Сама женщина в комментарии на камеру донецкого «ФСБ» заявила, что ее спровоцировали. По ее утверждению, «провокаторы из украинских» спецслужб разжигают межнациональную рознь в соцсетях, а она стала их жертвой.

Ранее Государственная Дума РФ приняла поправку относительно штрафов за целенаправленный поиск запрещенных в РФ материалов.



Так, КоАП РФ дополняется статьей 13.53, которая предусматривает ответственность за умышленный поиск в интернете «заведомо экстремистских материалов», включенных в список экстремистских материалов, а также за получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN. Это влечет наложение штрафа на граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей.

Ранее в реестр «террористов и экстремистов» была внесена пропагандистка Татьяна Монтян.



Летом 2025 года Госдума РФ во втором и третьем чтениях одобрила пакет из трех законопроектов. Речь идет о поправках в законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «О средствах массовой информации», а также об изменениях в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.



Принятые нормы упрощают процедуру признания сообщества, объединения или организации «экстремистскими». Если ранее для этого требовались административный иск прокуратуры и решение суда, то теперь достаточно обвинительного приговора хотя бы одному участнику по статье 282.1 УК РФ (организация либо участие в экстремистском сообществе).

Авторка: Юля Тараруй, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»