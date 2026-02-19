В колонии умер осуждённый за листовки против Путина

Фото: ASTRA

В российской колонии умер политзаключённый Александр Доценко, осуждённый за распространение листовок с лозунгом «Путиняку на гиляку». Об этом сообщило издание ASTRA.



О гибели мужчины рассказала его группа поддержки. По словам адвоката Сергея Подольского, 12 февраля 2026 года 66-летний Доценко перенёс обширный инфаркт. Его госпитализировали, состояние оценивалось как критическое.



В 2024 году военный суд Санкт-Петербурга признал супругов из Гатчины виновными в «призывах к терроризму». Художницу Анастасию Дюдяеву приговорили к 3,5 годам колонии-поселения, а её мужа Александра Доценко — к 3 годам.



По версии следствия, супруги оставили листовки с антипутинским лозунгом на полках с товарами в гипермаркете «Лента». Правозащитники ранее заявляли, что дело носит политический характер, а наказание является несоразмерным.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»