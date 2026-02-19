Донецкая область направила 47 млн гривен на дроны и РЭБ для Сил обороны

Фото: Генеральный штаб ВСУ

Донецкая областная военная администрация приняла решение о выделении 47 миллионов гривен в поддержку Сил обороны Украины. Соответствующее решение было утверждено во время очередного заседания Совета обороны Донецкой области.



Выделенные средства военные направят на закупку FPV-дронов, беспилотных летательных аппаратов, а также средств радиоэлектронной борьбы. В администрации подчеркивают, что речь идет о системном усилении подразделений, которые защищают Донетчину и всю страну, обеспечивая их современными технологическими средствами ведения боевых действий.



Кроме того, часть средств из областного бюджета была направлена Славянской громаде — на усиление защиты объектов критической инфраструктуры. В Донецкой ОВА отмечают, что поддержка громад, находящихся под постоянной угрозой обстрелов, остается одним из ключевых приоритетов региональной власти.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»