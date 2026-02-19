Франция передат Украине пакет помощи в размере 71 млн евро

Франция предоставит грантовую финансовую поддержку в размере 71 млн евро, часть которой будет направлена на энергетический сектор Украины. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.
Кроме того, Украина и Франция подписали документ о сотрудничестве в области ядерной энергетики.
По словам Шмыгаля, этим закладываем прочную основу для углубления стратегического партнерства и формируем рамку обновления и модернизации энергетического сектора Украины.
«Искренне благодарен французским партнерам за поддержку. Украина получила уже более 50 грузов гуманитарной энергетической помощи, в том числе более 140 мощных генераторов. Еще 5,7 млн евро Франция направила в Фонд поддержки энергетики. Отдельная благодарность французскому правительству за решение поставить дополнительно 150 генераторов в Украину в течение февраля», — резюмировал министр энергетики.
Ранее мы писали, что Швеция представила 21-й пакет военной поддержки для Украины на сумму около 1,4 миллиарда долларов США.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
Победим цензуру вместе!