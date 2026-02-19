Эвакуации в учебных заведениях оккупированных Донецка и Луганска стали регулярной практикой

На временно оккупированной территории Донецкой области сегодня зафиксированы очередные эвакуации в высших учебных заведениях Донецка. Речь идет о подконтрольных РФ вузах, в частности, ДонНУЭТП, ДонГУ, ДонНТУ, а также о «донецком филиале» РАНХиГС.

По сообщениям местных жителей, эвакуации были инициированы из-за якобы поступивших сигналов о минировании. При этом представители подконтрольной РФ администрации утверждают, что угрозы «не подтвердились», а происходящее объясняют «отработкой действий в случае чрезвычайных ситуаций».



Подобные эвакуации в оккупированном Донецке происходят регулярно и, как правило, связаны либо с сообщениями о взрывных устройствах, либо с угрозами безопасности, включая обстрелы.



Оккупационные структуры заявляют, что на территории «ДНР» с ноября 2025 года действует режим «чрезвычайной ситуации», который используется как формальное основание для постоянных «учений» в школах и вузах.



Аналогичные сообщения сегодня поступают и с временно оккупированной Луганской области. По словам местных жителей, там эвакуировали школы №8, 20 и 42, а также медуниверситет. Во всех случаях оккупационные администрации настаивают, что информация о минировании «ложная», а происходящее является частью плановых мероприятий.

Напомним, Силы обороны поразили место сосредоточения военной техники оккупационных сил в Донецке.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»