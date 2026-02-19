Украинская армия контратакует на Александровском направлении – ВСУ

Ситуация на Александровском направлении. Фото: карта DeepState

Ситуация довольно непростая на Александровском направлении. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.



По его словам, ВСУ уничтожают оккупантов и пытаются не дать им продвинуться в сторону поселка Покровское Днепропетровской области.



«Мы проводим удачные контратакующие и штурмовые действия. Поэтому врагу там сейчас несладко, но он не прекращает своей активности», – отметил Волошин.

Напомним, что 18 февраля аналитики DeepState сообщили, что Силы обороны Украины отбросили российские войска вблизи сел Вишневое, Вербовое и Терновое на Александровском направлении.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко