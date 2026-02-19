Наводнение на Луганщине: подтоплены 15 оккупированных населенных пунктов и более 10 мостов

Наводнение на оккупированной Луганщине. Фото: группировка «ЛНР»

В оккупированной Луганской области из-за наводнения подтоплены 15 населенных пунктов. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.



По его словам, подтопление зафиксировали на территории шести административно-территориальных единиц.



«Наиболее сложная ситуация с подтоплением сохраняется на Сватовщине. Из некоторых сел люди просто не могут уехать. Оккупационные власти прогнозируют дальнейшее ухудшение развития событий», – сказал Харченко.



В так называемом «Правительстве ЛНР» заявили, что из-за активного таяния снега зафиксировали подтопление 83 приусадебных участков и 11 низководных мостов в шести районах.



«Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Сватовском районе. На отдельных территориях введен режим «повышенной готовности». Переправа через мост в селе Закотное в Новопсковском районе закрыта до полного урегулирования ситуации с паводком и подтверждения безопасности», – сказали в псевдоправительстве.

Напомним, что на оккупированной Луганщине из-за наводнения нарушено сообщение с несколькими населенными пунктами.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко