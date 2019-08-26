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На неподконтрольном Донбассе были лишены свободы более 3 тысяч человек

26 августа 2019, 18:33

На неподконтрольном Донбассе были лишены свободы более 3 тысяч человек

Более три тысячи человек были незаконно лишены свободы и содержались в специально созданных лагерях на временно неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает издание «Главком» со ссылкой на постановление Печерского райсуда Киева от 4 июля.

«Среди арестантов «Л/ДНР» преобладали военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других военизированных формирований и правоохранительных органов, гражданские лица, в том числе журналисты, волонтеры, местное гражданское население», - говорится в сообщении.

По данным следствия, почти все пленные, в нарушение Конвенции о защите прав человека и основных свобод, подписанной от 04.11.1950, подвергались жестоким пыткам, избиениям, издевательствам.

«Пленники содержались в непригодных для этого помещениях, лишались питания, воды, возможности для осуществления физиологических потребностей и необходимой медицинской помощи», - говорится в постановлении.

Военная прокуратура продолжает расследование по фактам решения и ведения представителями власти Российской Федерации агрессивной войны против Украины с целью изменения границ ее территории, а также совершения на территории Донецкой и Луганской областей членами террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» широкомасштабных и систематических нарушений законов и обычаев ведения войны (ч.ч. 1, 2 ст.  146 ; ч. 1 ст.  115 ; п. 1 ч.2 ст.  115 ; ч. 3 ст.  258 ; ч. 1 ст.  258-3 ; ч. 2 ст.  28 , ч. 2 ст.  437 ; ч.ч. 1, 2 ст.  438 УК Украины).

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