В Силах обороны Украины опровергли «успехи» российской армии в Константиновке

Украинские бойцы в Константиновке. Фото: кадр из видео

Объединенная штурмовая бригада «Лють» НПУ вместе с другими подразделениями Сил обороны Украины сдерживают продвижение российских войск в районе города Константиновка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.



По слова бойцов, паблики оккупантов заявляют о якобы «успехах» и «продвижениях»



«Однако на самом деле противник несет потери еще на подступах к городу. Такие сообщения являются очередной попыткой выдать желаемое за действительное. Константиновка остается под контролем Сил обороны Украины», – отметили в бригаде «Лють».

Напомним, что украинская армия контратакует на Александровском направлении.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко