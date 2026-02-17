На оккупированной Луганщине из-за наводнения нарушено сообщение с несколькими населенными пунктами. Что известно

Наводнение в оккупированной Луганской области. Фото: соцсети

В оккупированной Луганской области из-за наводнения нарушено сообщение с несколькими населенными пунктами. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.



По его словам, в частности, значительные проблемы наблюдаются в Айдарской и Беловодской громадах.



«Перекрыто движение по мостам через реки. К некоторым селам нет возможности подвезти продукты питания и товары первой необходимости. Так, попасть в один из населенных пунктов Айдарщины можно только с помощью переправы. Захватчики надеются, что проблема, как всегда, решится естественным путем», – отметил Харченко.



В так называемом «Министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР» заявили, что по состоянию на 17 февраля в четырех районах и 11 населенных пунктах зафиксировали подтопления в результате схода талых вод.



«В Славяносербском, Троицком и Новопсковском «муниципальных округах» введен режим повышенной готовности в связи с паводковой ситуацией. По данным «оперативного штаба», в результате подъема уровня воды оказались подтоплены 85 приусадебных участков. Кроме того, стихия затронула пять низководных мостов, что может затруднить транспортное сообщение в некоторых районах», – сказали в псевдоминистерстве.

Напомним, что 16 февраля на оккупированной Луганщине из-за непогоды произошли многочисленные аварии на электросетях, более 30 тысяч абонентов были без света.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко