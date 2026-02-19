Пограничники ликвидировали ДРГ оккупантов на юге

Украинские военнослужащие на зафиксировали движение диверсионно-разведывательной группы российских оккупантов на юге Украины. Все они были ликвидированы. Об этом сообщили в пресс-службе ДПСУ.
Как отмечается, ДРГ пыталась проникнуть на позиции Сил обороны.
«FPV-дронами пограничники ликвидировали вражескую ДРГ, а также уничтожили антенное оборудование и замаскированный РЭБ оккупантов», — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что на днях севернее Покровска зафиксировано проникновение диверсионно-разведывательной группы российских оккупантов в район фермерских хозяйств.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
