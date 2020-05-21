Минюст продает собаку из Донецкой области на аукционе. Министр объяснил

На сайте государственной системы электронных торгов арестованным имуществом «СЕТАМ» в качестве лота была выставлена собака из Донецкой области.



Указано, что это пит-бультерьер 2015 года рождения по кличке Тора с светло-тигровым окрасом. У нее есть ветеринарный паспорт с печатями последних вакцинаций. Торги ожидаются 22 мая, стартовая цена — 112 гривен.

Новость получила резонанс в СМИ. Многие посчитали, что собаку арестовали за долги. При этом на «СЕТАМ» это далеко не первое животное, которое выставили на аукцион.



Ситуацию прокомментировал министр юстиции Денис Малюська, чье ведомство и создало «СЕТАМ».



Малюська опроверг, что Минюст отобрал собаку у хозяина за долги. «"Собака за долги" вчера стала одной из топ-новостей и топ-манипуляций. Сначала об этой конкретной собаке, которой: не повезло с хозяевами, не повезло с характером. Результат — укушенные обычные прохожие, владелец оштрафован постановлением Краснолиманского городского суда Донецкой области и этим же постановлением суд постановил эту собаку конфисковать», — написал он в Facebook.



Малюська выразил надежду, что у новых хозяев Торе будет лучше. «Если новые нормальные хозяева не появятся, выкуплю эту собаку на аукционе сам и отдам на перевоспитание/обучение», — пообещал глава Минюста.



При этом Министр отметил, что иногда животных действительно отбирают за долги во исполнение решений судов, но подчеркнул, что «как правило, речь идет о домашних животных, которые имеют ценность». «Если животное является домашним любимцем, его за копейки (цена лотов мизерная) выкупают обратно владельцы (через родственников или близких)», — добавил Малюська.



Он допустил, что скоро на «СЕТАМ» появится лот с тремя львами (Риччи, Витольд, Багира) и пятью медведями (Балу, Маша, Аня, Потап, Тимоша).



Ситуацию с конфискацией животных министр назвал проблемой. Он добавил, что сейчас с народными депутатами Минюст обдумывает варианты надлежащего законодательного урегулирования таких эпизодов.



Зимой депутат от «Слуги народа» Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку «элитной породы», чтобы оплатить коммуналку. В итоге депутат принес извинения за неосторожное высказывание.