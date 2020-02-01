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Депутат от «Слуги народа» предложил пенсионерке продать собаку «элитной породы», чтобы расплатиться за коммуналку

01 февраля 2020, 11:32

Депутат от «Слуги народа» предложил пенсионерке продать собаку «элитной породы», чтобы расплатиться за коммуналку

Народный депутат от партии «Слуга народа» Евгений Брагар предложил пенсионерке продать собаку, если она «элитной породы», чтобы оплатить коммунальные платежи. Об этом он заявил в эфире программы «Голос народа» на телеканале «112 Украина».

Женщина, которая дозвонилась в студию и представилась жительницей Кировоградской области, спросила у народных депутатов Евгений Брагара и Александра Качного («Оппозиционная платформа – За жизнь»), как ей прожить на пенсию 2 тысячи гривен в условиях, когда приходится оплачивать высокие коммунальные тарифы.

Депутаты с ведущим программы начали обсуждать варианты выхода из ситуации. Нардеп Брагар согласился, что в таких условиях «действительно прожить тяжело», но нужно определить, есть ли у пенсионерки еще какое-нибудь имущество. Он пояснил, что «лично встречал ситуацию, когда женщина хотела получить субсидию, имея несколько квартир». Нардеп настаивает, что «субсидия должна формироваться в зависимости от финансового состояния человека».

В случае, если у пенсионерки есть собака элитной породы, Брагар предположил, что ее можно продать и таким образом расплатиться за коммунальные услуги. «Если собака элитной породы во дворе, то она может ее продать и получить <…> продать в любой момент и спокойно себе заплатить», — сказал он.



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коммунальные тарифы цены на газ

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