Эта собака прославилась после предложения «слуги народа» продать ее для оплаты коммуналки

Фото: Страна.UA

Пес по кличке Шарик живет в селе Аджамка Кировоградской области. Он стал известным после того, как народный депутат от «Слуги народа» Евгений Брагар предложил его хозяйке — пенсионерке Любови Павловне — продать пса, чтобы оплатить коммунальные услуги.



Разговор между депутатом и пожилой женщиной в эфире телеканала «112 Украина», куда Любовь Павловна позвонила. «Если собака элитной породы, то она может ее продать <...> и спокойно себе заплатить» — сказал депутат.



Пользователи соцсетей не прошли мимо высказывания Брагара.

На ситуацию отреагировал даже «Нафтогаз», напомнив о возможности оформления субсидии.





Сам Евгений Брагар в итоге извинился.

Теме временем журналисты кропивницкого издания CBN разыскали пенсионерку и ее пса, который оказался совсем не элитным. Вот двор, на котором живет Шарик.

Еще есть кот, отмечает издание «Страна».

Телеканала «Наш» сделал включение и поговорил с хозяйкой пса, которому уже 14 лет. Любовь Павловна заверила, что не собирается продавать Шарика, потому что он — друг семьи.