Бывший кремлевский куратор «Л-ДНР» Сурков написал стихотворение — о свободе без кокаина

Бывший помощник президента России Владислав Сурков опубликовал свое стихотворение о свободе без кокаина. Оно вышло в сентябрьском номере журнала «Русский пионер».
«Так выглядит рай: пустыня свобода»
Я снова один
мне дали свободу
зачем кокаин?
ведь есть этот воздух
бери и вдыхай
и все — жди прихода
так выглядит рай:
пустыня свобода
возьми и вдохни
всем сердцем всем мозгом
все ночи все дни
все земли все звезды
и весь этот май
всей бездной души
и не выдыхай
и все — не дыши.
Стихотворение опубликовано в рубрике «Урок поэзии». В «Русском пионере» творчество Суркова прокомментировали так: «[Он] написал небольшое, казалось бы, стихотворение. Но так только казалось бы. Потому что в такое стихотворение может поместиться чуть не вся жизнь человека. И прошлая, и будущая. Тут все по-честному».
Главный редактор журнала Андрей Колесников в своей колонке пояснил, что сентябрьский номер посвящен «бархатному сезону». «Каждый понимает по-своему, что такое "бархатный сезон", то есть тема этого номера. Если бы каждый не понимал, то и журнала бы никакого не было. <...> А так у нас есть и "бархатный сезон" Владислава Суркова — с исчерпывающими объяснениями на эту тему», — написал Колесников.
Сурков уже неоднократно публиковался в «Русском пионере». Также ему приписывают авторство романа «Околоноля», опубликованного в приложении к журналу в 2009 году. Кроме того, в 2003 году вышел альбом проекта «Полуострова» на стихи Суркова. Песни исполнил один из лидеров «Агаты Кристи» Вадим Самойлов.
До ухода из Кремля в феврале 2020 года Сурков отвечал за украинское направление. В частности, он курировал группировки «ДНР» и «ЛНР».