Бывший кремлевский куратор «Л-ДНР» Сурков написал стихотворение — о свободе без кокаина

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Бывший помощник президента России Владислав Сурков опубликовал свое стихотворение о свободе без кокаина. Оно вышло в сентябрьском номере журнала «Русский пионер».



«Так выглядит рай: пустыня свобода»



Я снова один

мне дали свободу

зачем кокаин?

ведь есть этот воздух

бери и вдыхай

и все — жди прихода

так выглядит рай:

пустыня свобода

возьми и вдохни

всем сердцем всем мозгом

все ночи все дни

все земли все звезды

и весь этот май

всей бездной души

и не выдыхай

и все — не дыши.



Стихотворение опубликовано в рубрике «Урок поэзии». В «Русском пионере» творчество Суркова прокомментировали так: «[Он] написал небольшое, казалось бы, стихотворение. Но так только казалось бы. Потому что в такое стихотворение может поместиться чуть не вся жизнь человека. И прошлая, и будущая. Тут все по-честному».



Главный редактор журнала Андрей Колесников в своей колонке пояснил, что сентябрьский номер посвящен «бархатному сезону». «Каждый понимает по-своему, что такое "бархатный сезон", то есть тема этого номера. Если бы каждый не понимал, то и журнала бы никакого не было. <...> А так у нас есть и "бархатный сезон" Владислава Суркова — с исчерпывающими объяснениями на эту тему», — написал Колесников.



Сурков уже неоднократно публиковался в «Русском пионере». Также ему приписывают авторство романа «Околоноля», опубликованного в приложении к журналу в 2009 году. Кроме того, в 2003 году вышел альбом проекта «Полуострова» на стихи Суркова. Песни исполнил один из лидеров «Агаты Кристи» Вадим Самойлов.



До ухода из Кремля в феврале 2020 года Сурков отвечал за украинское направление. В частности, он курировал группировки «ДНР» и «ЛНР».