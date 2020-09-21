Украинская делегация принесла на переговоры по Донбассу шоколад. Россияне пробовать отказались

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Вице-премьер Алексей Резников, который помогает руководителю Офиса президента Андрею Ермаку во время встреч советников лидера Нормандского формата, рассказал о случае с шоколадом на таких переговорах 11 сентября в Берлине.



Помимо украинских представителей, в переговорах также участвуют делегации Германии, Франции и России. Резников отметил, что на переговоры делегация Украины принесла шоколад.



«Мы хотели угостить всех присутствующих. Но с наших рук российская делегация шоколад брать отказалась. Почему-то они переживали по этому поводу. Хотя этот шоколад был куплен в магазине в Германии», — рассказал вице-премьер в эфире телеканала «Украина 24».



Кстати, те переговоры длились более семи часов. Возможно, в следующий раз россияне не откажутся от Шахтерского торта, о котором упомянул президент Владимир Зеленский на День независимости.