Зеленский упомянул о Шахтерском торте в своей речи ко Дню Независимости. Напоминаем рецепт

На День Независимости Украины президент Владимир Зеленский выступил с речью на Софиевской площади в Киеве. Основной ее посыл: мы, украинцы, все разные, но мы едины.



Так, не обошлось из без донбасской тематики. Зеленский, перечисляя улицы и площади в разных городах Украины, упомянул улицу Артема в Донецке. Также президент напомнил и о кулинарном разнообразии нашей страны. В частности, он упомянул Шахтерский торт из Луганска.



«Почувствуй, что ты не телезритель, а непосредственный создатель новой страны. Пойми, что Украина разнообразна и многогранна, где "багато" (много) — это от слова "богатство", богатство Украины. Потому что львовская площадь Рынок и харьковская площадь Свободы, Дерибасовская в Одессе и Яворницкого в Днепре, Артема в Донецке и набережная в Ялте — это всё Украина. Лавра, София, Михайловский Златоверхий, большая ханская мечеть Бахчисарая и синагога в Днепре — это всё Украина. Полтавские галушки, гуцульский банош, закарпатский бограч, одесский форшмак, львовский сырник и луганский шахтерский торт — это всё Украина. Карпатские горы и донбасские терриконы, Южный Буг и Северский Донец, Синевир и Сиваш — это всё Украина», — сказал Зеленский.



Напоминаем историю этого десерта и его рецепт:







Если сильно проголодались, то вот рецепт котлеты по-донбасски.