Ермак vs Козак: Встреча по Донбассу в Берлине. Быть ли миру? ►

Смотрите в этом выпуске «Донбасс сегодня»:



• Быть ли миру? Переговоры советников Владимира Зеленского и Владимира Путина в Германии. Полный обзор итогов Нормандской встречи.



• Будет ли продолжен режим тишины на Донбассе, есмотря на нарушения со стороны российских прокси и чего ждут люди, живущие по обе стороны линии соприкосновения. Наш эксклюзивный репортаж из Донецка и Красногоровки!



• Возродить Донбасс! Украинское правительство создает стратегию выхода региона из экономического кризиса. Сработает ли?