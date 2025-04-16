Главное за день: «Суд ДНР» засудил трех «азовцев». Рада продлила военное положение

Политика



Верховная Рада на 90 дней продлила военное положение в Украине – до 6 августа. За это решение проголосовали 357 нардепов, против – один. Также парламент на 90 дней продлил мобилизацию – до 6 августа. За ее продолжение проголосовали 346 народных депутатов, против – один, воздержался – один. В обоих случаях против голосовал нардеп от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.



Общество



В полностью разрушенном Бахмуте российские военные развесили плакаты в честь 80-летия Победы на уцелевших рекламных щитах и разрисовали фонарные столбы российскими флагами. Эти фонари больше не работают, а сам город давно покинут жителями.



В оккупированном Луганске ФСБ задержала «агента украинской спецслужбы», который якобы «готовил теракт» против «депутата народного совета ЛНР». Судя по опубликованному видео, сотрудники ФСБ при задержании открыли огонь.



В Мариуполе российские оккупационные власти планируют снести уцелевшие здания в историческом районе города «Гавань». По информации руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, оккупанты планируют построить так называемый «общественно-деловой центр».



«Верховный суд ДНР» на оккупированной Донетчине незаконно приговорил трех военнослужащих Национальной гвардии Украины (полк «Азов») — Владислава Ручку, Андрея Ярошинского и Дмитрия Игнатенко — к лишению свободы. Их заключили в колонию на срок от 23 лет 9 месяцев до 24 лет.



В 2024 году в российские суды поступило более 17,4 тысяч гражданских исков о признании людей погибшими или пропавшими без вести. Это рекордное значение как минимум с 2010 года, следует из анализа данных Судебного департамента. Чаще всего военных просят признать именно погибшими, а не безвестно отсутствующими.



Боевые действия



Оккупанты нанесли авиационные удары по жилым кварталам Херсона, один человек погиб, еще трое ранены. В поселке Берестрок на Донетчине в результате атаки мужчина 58 лет получил минно-взрывную травму и осколочные ранения. Ночью россияне ударили по частному сектору Одессы, повреждены жилые дома. Константиновку российские войска обстреляли дважды, ранена женщина.



Из-за обстрела войск РФ в Днепре погибла девушка, еще семь человек пострадали. Среди них девятимесячная девочка, которой врачи оказали помощь на месте. О таких предварительных данных сообщил руководитель ОВА Лысак.



В Волновахском районе Донецкой области российские военные расстреляли украинского пленного, который не имел при себе оружия.



Россия уже более 30 раз нарушила режим прекращения огня в энергетическом секторе, несмотря на безусловное согласие Украины на эти условия, заявил представитель министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.



Минобороны РФ заявило о захвате поселка Калиново в Донецкой области. По данным аналитического проекта DeepState, большая часть населенного пункта находится под контролем российских войск, однако отдельные участки на окраинах всё ещё остаются в так называемой серой зоне — там продолжаются бои.



В апреле начали терять в интенсивности штурмовые действия российской армии на Покровском направлении, сообщили аналитики DeepState. ВС РФ вынуждены восстанавливаться после потерь, которые понесли в конце марта и начале апреля.