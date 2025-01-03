Ночью Краматорск подвергся удару агрессора, поврежден жилой дом

Армия РФ атаковала ночью жилой дом в Краматорске. Фото: Олександр Гончаренко

Ночью Краматорск подвергся российскому удару - поврежден многоквартирный дом. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.



«К счастью, обошлось без пострадавших. Продолжаем фиксировать последствия. На месте работают все соответствующие коммунальные службы», — добавил он.

Армия РФ атаковала ночью жилой дом в Краматорске. Фото: Олександр Гончаренко

Напомним, за прошедшие сутки, 2 января 2025 года, российские военные убили одного жителя Донецкой области — в Часовом Яре.