Ракетный комплекс «Нептун» проходит государственные испытания. Фото: Генштаб ВСУ

С приближением инаугурации Дональда Трампа администрация Джо Байдена спешит отправить ВСУ больше оружия, опасаясь, что новый президент может сократить или прекратить помощь, в то время как Украина разрабатывает свое оружие, котором сможет бить по Москве. Об этом пишет британское издание The Telegraph.



Поэтому Украина, в свою очередь, ускоряет разработку вооружений, которые сможет производить и использовать самостоятельно, готовясь к возможному снижению поддержки со стороны США.



Крылатая ракета «Трембита» стала символом стремления Украины к автономии в вооружении, сообщает The Telegraph. Этот компактный боеприпас длиной семь футов и весом 90.7 кг, оснащённый импульсным реактивным двигателем и GPS-наведением, разрабатывается с 2023 года.



Его главное преимущество — низкая стоимость: базовая модель стоит всего 10 000 долларов и имеет дальность 144 км. Однако, украинская компания PARS уже работает над более мощной версией «Трембиты» с дальностью до 644 км, которая сможет достигать Москвы.



Отмечается, что даже при увеличении стоимости, эта ракета останется самым доступным средством для дальних ударов, позволяя Украине производить их в больших количествах без зависимости от иностранной помощи.



Для эффективного противодействия массированным российским атакам на украинскую инфраструктуру стране необходимо существенно увеличить свои удары. Однако поставки западных высокоточных ракет, таких как ATACMS и Storm Shadow, ограничены, а их запасы быстро сокращаются.



Хотя «Трембита» уступает иностранным боеприпасам в точности и мощности, её массовое производство позволит Украине продолжать удары по важным целям, даже при отсутствии международной поддержки. Эта ракета стала ключевым элементом плана страны по достижению независимости в вооружении.

Ранее «Новости Донбасса» писали, что Украина изготовила первые 100 ракет и масштабировала производство усовершенствованных «Нептунов».