Премьер Словакии угрожает украинским беженцам из-за прекращения транзита газа РФ

Словакия угрожает украинским беженцам в ответ на прекращение транзита российского газа. Об этом пишет немецкое издание BILD.
«Правительство Словакии недовольно решением Украины прекратить транзит российского газа в Европу», — говорится в сообщении.
Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что обсудит вопрос об ограничении поддержки украинцев в Словакии. Он также повторил угрозу, что Словакия может прервать поставки электроэнергии в Украину.
Ранее Министерство иностранных дел Словакии также заявило, что Украине «следует воздерживаться от создания новых врагов».
Напомним, 27 декабря Фицо сказал, что Словакия может прекратить поставлять электроэнергию в Украину из-за того, что Киев не соглашается возобновить транзит российского газа по своей территории.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский ответил на угрозы, заявив, что Фицо, вероятно, получил поручение от Владимира Путина открыть «второй энергетический фронт против Украины».
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