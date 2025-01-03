Премьер Словакии угрожает украинским беженцам из-за прекращения транзита газа РФ

Словакия угрожает украинским беженцам в ответ на прекращение транзита российского газа. Об этом пишет немецкое издание BILD.



«Правительство Словакии недовольно решением Украины прекратить транзит российского газа в Европу», — говорится в сообщении.



Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что обсудит вопрос об ограничении поддержки украинцев в Словакии. Он также повторил угрозу, что Словакия может прервать поставки электроэнергии в Украину.

Ранее Министерство иностранных дел Словакии также заявило, что Украине «следует воздерживаться от создания новых врагов».



Напомним, 27 декабря Фицо сказал, что Словакия может прекратить поставлять электроэнергию в Украину из-за того, что Киев не соглашается возобновить транзит российского газа по своей территории.



В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский ответил на угрозы, заявив, что Фицо, вероятно, получил поручение от Владимира Путина открыть «второй энергетический фронт против Украины».