Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

ПВО Украины сбила 60 российских дронов, 26 не достигли целей

03 января 2025, 10:55

ПВО Украины сбила 60 российских дронов, 26 не достигли целей

ПВО Украины сбила 60 российских БПЛА. Фото: ВС ВСУ ПВО Украины сбила 60 российских БПЛА. Фото: ВС ВСУ

В ночь на 3 января 2025 года (с 21.00 2 января) Россия атаковала территорию Украины 93 ударными БПЛА «Shahed» и беспилотниками-имитаторами различных типов. Об этом говорится в отчете Командования Воздушных Сил ВСУ.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 60 ударных БПЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской областях.

Кроме того, из-за активного противодействия Сил обороны 26 вражеских беспилотников-имитаторов были потеряны (без негативных последствий).

Вследствие российской дроновой атаки зафиксировано несколько попаданий ударных БПЛА по частным предприятиям и многоквартирным домам в Донецкой и Черниговской областях.

Также сбитые «шахеды» нанесли ущерб и на Киевщине: в нескольких районах повреждены частные дома и авто. К сожалению, есть погибший и пострадавшие.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Украина
Прочее
Повреждения Атака БПЛА ПВО Украины
Организации
ВС ВСУ

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:25
Оккупанты «засветили» склад боеприпасов на западе Крыма
23:00
Главное за день: В Курахово ВСУ под огневым контролем росармии. Оборона Изюма и Балаклеи
15:42
В ночь на 2 января войска РФ обстреляли Николаевку Донецкой области
11:07
В оккупированном Донецке прогремел взрыв
08:24
В ЦНС выяснили, каких прав захватчики лишили украинцев в оккупации с 1 января
23:00
Главное за день: До 9 мая Кремль надеется завершить переговоры. Ситуация в Курахово
20:17
До 9 мая Кремль надеется завершить переговоры по Украине — Sky News
15:45
Оккупированный Мариуполь остался без отопления в новогоднюю ночь — ЦНС
13:24
ВС РФ потеряли два вертолета, а не один: заявление военкоров
23:09
Главное за день: Российские войска захватили Курахово? Атака на нефтебазу в РФ
20:16
Российские военкоры сообщают о взятии Курахово. Мучной подтверждает установку триколора на западе промзоны
11:18
Российские военные изымают алкоголь у жителей ВОТ для празднования Нового года — «ЖС»
09:52
«ДНР»: В Донецке и Горловке за сутки ранены 4 человека
23:00
Главное за день: Обмен пленными. Оккупанты не выплачивают шахтерам зарплату
21:49
Донецкого боевика, который пожаловался на российское командование в СМИ, пытались убить
20:30
В оккупированном Лисичанске подорвались 7 подростков
17:00
«ДНР» отменит комендантский час на новогодние праздники в Донецке
15:30
За сутки в оккупированной Горловке от обстрелов пострадали 4 человека
14:58
На оккупированной части Донетчины задолженность перед шахтерами составляет три месяца
14:47
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
все новости
10:55
ПВО Украины сбила 60 российских дронов, 26 не достигли целей
10:30
Премьер Словакии угрожает украинским беженцам из-за прекращения транзита газа РФ
10:10
Россияне калечат себя на Лиманском направлении, чтобы избежать участия в штурме
09:25
Оккупанты «засветили» склад боеприпасов на западе Крыма
08:44
Атака БПЛА на Киевскую область: один погиб, четверо ранены
08:15
Обстрел Часового Яра войсками РФ: погиб мирный житель
00:30
Курская операция помогла Украине в переговорах и повлияла на страны Глобального юга — Зеленский
23:38
Одна из громад Донетчины получила 14 установок для очистки воды
23:19
Встреча уже запланирована: Зеленский встретится с Трампом после инаугурации
23:00
Главное за день: В Курахово ВСУ под огневым контролем росармии. Оборона Изюма и Балаклеи
22:31
Выборы в Украине возможны после завершения горячей фазы войны — Зеленский
21:40
Иностранные войска в Украине в будущем не означают отказ страны от членства в НАТО — Зеленский
20:20
Житель Покровска предстанет перед судом за «слив» позиций ВСУ
19:24
Удар по центру Киева 1 января: повреждены здания Верховной Рады
18:50
С оккупированной территории вернулась одна девочка: переговоры вели 9 месяцев
18:00
ВСУ атаковали командный пункт российской армии в Курской области
17:30
Бахмут — Константиновка — и снова переезд: история семьи, которая пострадала от российских обстрелов
16:30
В Донецкой области частично восстановили работу госреестров после российской кибератаки
15:42
В ночь на 2 января войска РФ обстреляли Николаевку Донецкой области
15:30
Обстрел Курской области: удар пришелся на здание с российскими военными
все новости
ВИДЕО
Военный ВС РФ стреляет в руку другому, чтобы «откосить» от штурма. Фото: кадр из видео Россияне калечат себя на Лиманском направлении, чтобы избежать участия в штурме
03 января, 10:10
Горящий танк РФ на Краматорском направлении. Фото: кадр из видео «Феникс» уничтожил технику РФ на Краматорском направлении
02 января, 14:30
В Петровском районе Донецка сегодня прогремел взрыв. Фото: Типичный Донецк/Telegram В оккупированном Донецке прогремел взрыв
02 января, 11:07
Танк ВСУ заехал в Серебрянский лес и обстрелял оккупантов. Фото: кадр из видео Танк ВСУ отбил атаку россиян в Серебрянском лесу
02 января, 10:05
Сразу после начала нового года российские военные обстреляли Константиновку Донецкой области, возник пожар. Иллюстративное фото Появилось видео последствий обстрела Константиновки в первые минуты нового года
01 января, 16:23
Сожжённая техника РФ в Торецке. Фото: кадр из видео В Торецке при штурме уничтожены БМП-2 и российские солдаты ►
01 января, 14:50
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор