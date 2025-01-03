ПВО Украины сбила 60 российских дронов, 26 не достигли целей

ПВО Украины сбила 60 российских БПЛА. Фото: ВС ВСУ

В ночь на 3 января 2025 года (с 21.00 2 января) Россия атаковала территорию Украины 93 ударными БПЛА «Shahed» и беспилотниками-имитаторами различных типов. Об этом говорится в отчете Командования Воздушных Сил ВСУ.



По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 60 ударных БПЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской областях.



Кроме того, из-за активного противодействия Сил обороны 26 вражеских беспилотников-имитаторов были потеряны (без негативных последствий).



Вследствие российской дроновой атаки зафиксировано несколько попаданий ударных БПЛА по частным предприятиям и многоквартирным домам в Донецкой и Черниговской областях.

Также сбитые «шахеды» нанесли ущерб и на Киевщине: в нескольких районах повреждены частные дома и авто. К сожалению, есть погибший и пострадавшие.