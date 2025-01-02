В ночь на 2 января войска РФ обстреляли Николаевку Донецкой области

Город Николаевка Донецкой области в ночь на 2 января был обстрелян российскими войсками. В сети появились фото последствия обстрела.
«Зафиксированы нанесенные удары по району частного сектора», — пишут местные телеграм-каналы.
Отмечается, что в результате атаки повреждены гаражные помещения, частные домовладения.
«В храме Святого Николая повреждены окна. Возле магазина на Старой Николаевке загорелись провода электросети», — говорится в сообщении.
Пользователи пишут, что взрывы раздавались примерно с 00:20 в ночь на 2 января.
Предварительно, удары были нанесены авиационными бомбами.