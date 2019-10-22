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Кремль заявил о приостановке подготовки встречи «нормандской четверки»

22 октября 2019, 13:54

Кремль заявил о приостановке подготовки встречи «нормандской четверки»

Вести подготовку встречи лидеров «нормандской четверки» пока невозможно, так как сейчас меняется позиция одной из сторон переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РБК.

«"Нормандский формат" испытывает трудности с тем, чтобы подготовить саммит. Это затягивает ситуацию и отнимает столь ценное время. Пока подготовка вестись не может, так как меняется запросная позиция одной из сторон», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, сейчас нет конкретно обозначенных сроков проведения саммита.

Ранее Франция и Германия направили России предложение относительно конкретных дат проведения саммита «нормандской четверки» (Украина, РФ, Германия, Франция), сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Он отметил, что украинская сторона расценивает данный саммит как «последнюю честную попытку идти минским путем» в урегулировании конфликта на Донбассе.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент России Владимир Путин не согласовали дату встречи «нормандской четверки» во время телефонного разговора в понедельник. 

На прошлой неделе украинский вопрос и подготовку к «нормандской» встрече в своем телефонном разговоре обсудили канцлер Германии Ангела Меркель и Путин.

ТЕМЫ

Люди
Владимир Путин Дмитрий Песков
Прочее
Нормандский формат

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