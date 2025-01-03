Россияне калечат себя на Лиманском направлении, чтобы избежать участия в штурме

Военный ВС РФ стреляет в руку другому, чтобы «откосить» от штурма. Фото: кадр из видео

Аэроразведчики 66 отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго удалось снять, как оккупанты РФ стреляют в себя, чтобы избежать отправки в штурм. Видео опубликовали в тедеграм-канале 66 ОМБр.



«Самодурство, которое мы одобряем!», — говорится в подписи к видео 66 мехбригады.



Отмечается, что на Лиманском направлении россияне сами же себя калечат. Двое оккупантов отказались идти воевать и придумали интересный способ «откосить».



Разведчики подчеркивают, что один из российских захватчиков прострелил руку другому, имитировав ранение в бою.

Ранее сообщалось, что российские военные ломают лодки, избегая штурма островов на Днепре. Напомним, «Феникс» уничтожил технику РФ на Краматорском направлении.



Также в Серебрянском лесу танк ВСУ отбил атаку россиян.