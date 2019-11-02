«Вдохнуть, выдохнуть и поговорить спокойно». Что предлагает Зеленский для мира на Донбассе

Президент Владимир Зеленский, открывая Форум Единства в Мариуполе 30 октября, назвал три этапа возвращения неподконтрольной части Донбасса.

Ниже публикуем полную речь главы государства.

Представьте себе следующую картину: лето, прекрасная солнечная погода, вместе с друзьями на авто вы направляетесь в город Донецк. Поселяетесь, например, у своей тетки, сестры вашего отца. Одеваетесь в желто-голубую футболку, укрываетесь украинским флагом и выходите на улицу. Делаете Селфи на набережной Кальмиуса, общаетесь с иностранными туристами. Их в Донецке тысячи - немцы, испанцы, британцы, французы. Вы идете дальше по улице Артема, сливаясь с толпой в украинских цветах и ​​поете «Червону руту». А потом заходите на «Донбасс Арену», где заполненные трибуны поют «Ще не вмерла України...». И не важно, как закончился тот футбольный матч, важно, что картина, которая еще 7 лет назад была реальностью, сегодня, как видите, выглядит фантастической.



Цель этого форума - начать поиск ответов на самые сложные, болезненные и неудобные вопросы, стоящие перед каждым из нас, стоящих перед Украиной.



Как сделать так, чтобы описанная выше картина снова стала реальностью? Что сделать, чтобы стала реальностью другая картина, когда летом вы садитесь в Киеве на самолет, приземляетесь в Симферополе, поселяетесь в отеле на берегу Черного моря и рассчитываетесь гривнами. Бесспорно, война на востоке Украины и аннексия Крыма вследствие российской агрессии — это наибольшие вызовы, выпавшие на долю нашего государства в 21-м веке. И цель этого форума — не обсуждение стратегий обороны и безопасности. Мы не будем сегодня говорить об очевидных вещах, что необходимы сильная и боеспособная армию для защиты суверенитета и независимости. Это аксиома.



Но я неоднократно говорил, что действительно закончить войну и вернуть все украинские территории мы сможем единственным путем - это дипломатия и санкционное давление. Нам нужен мир на наших условиях. Для этого у Украины должна быть сильная позиция. Она возможна при сохранении санкций. Именно поэтому сегодня так важны минский процесс и встреча в нормандском формате. Она должна состояться, и мы должны решать все вопросы не в телефонных разговорах, а глядя друг другу в глаза, чтобы прекратить войну и вернуть наши украинские территории. А пока этого не произошло, надо строить успешную и богатую страну.



Что государство должно сделать уже сейчас, не потеряв самое главное — сознание наших граждан на оккупированных территориях? Поэтому кроме дипломатии, нашим приоритетом является информационная и гуманитарная политика в отношении Донбасса и Крыма.



Эти политики не существуют друг без друга. Нет никакого смысла рассказывать, как хорошо в Украине, если это не совпадает с реальностью за пределами КПВВ. И любые улучшения не важны, если наши граждане банально о них не знают, а значит, не смогут ими воспользоваться.

Сегодня представители власти расскажут о своих результатах и ​​планах. Но если действенная гуманитарная политика эта задача, в первую очередь, государства, то информационная политика - наш общий вызов и наша общая ответственность власти, СМИ и каждого пользователя социальных сетей.



Сегодня Крым вообще отсутствует в крупных СМИ. Он исчез с информационной повестки СМИ. Упоминания о людях на подконтрольном Донбассе так или иначе связаны только с войной, это ставит на них негативное клеймо. А наших граждан из Луганска и Донецка, независимо от их отношения к так называемым «ЛНР» и «ДНР» без исключения всех называют «сепарами». А в официальной риторике уже стало нормой говорить «жители временно оккупированных территорий», и все меньше упоминая «жителей Крыма и Донбасса», мы говорим «граждане Украины» все меньше и меньше. И это неправильно. Мы не должны с вами об этом забывать, они не должны об этом забывать.



Сегодня наше информационное поле, я думаю, «заминировано». Кроме фейков и манипуляций встречается гнев, агрессия, риторика иногда переполнена ненавистью. По моему мнению, нам всем обществом нужно глубоко вдохнуть, выдохнуть и поговорить спокойно, рассудительно, без лишних эмоций и без лишних лозунгов.



Международный опыт вооруженных конфликтов и войн в любом уголке планеты доказывает - на пути успешного окончания войны и господства мира надо пройти три главных этапа. Первый этап - это завершение горячей стадии и прекращение огня. Мы уверены, что обязательно достигнем этого в ближайшее время. Мы этого очень хотим.



Второй неотъемлемый этап - это примирение людей, поиск консенсуса. Сколько времени нужно, чтобы зажили раны? Может быть вообще такая ситуация, когда в одном купе поезда когда-нибудь смогут спокойно ехать ветеран войны и житель оккупированного Луганска, который не поддерживал самопровозглашенную местную власть, но был вынужден оставаться на тех территориях? Все это очень сложный и очень чувствительный нейрохирургический процесс. Это как держать спички у открытой канистры с бензином. Одно опрометчивое движение, одно неверное заявление могут все перечеркнуть и восстановить горячую стадию конфликта. Именно поэтому в этих вопросах сверхважную роль играют медиа, не только медиа, а во-первых, роль риторики, которую эти медиа применяют.



Третий неотъемлемый этап - это безопасная реинтеграция, не на бумаге, а реальная. Есть много мировых примеров, когда острую стадию конфликта удалось приостановить и даже, вы знаете, произошло частичное примирение и не произошло главного – возвращения территорий. Они остались в другом статусе и не вернулись в состав, к сожалению, того или иного государства. Устраивает такой вариант Украину? Я думаю, что нет. Но вопрос риторический. Все эти три этапа нам придется пройти вместе - государству, обществу и каждому гражданину Украины.



После пяти лет войны должна наконец появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма. Ее составляющие будут представлены сегодня, но очень важный момент - это наше видение, которое подлежит широкому обсуждению, дискуссии ради его улучшения. Почему? Потому что, опять же, об этом свидетельствует международный опыт. Чтобы все сработало, чтобы кейс с наступлением мира был успешным, стратегия государства должна включать четыре обязательные составляющие. Первая составляющая - прозрачность и публичность. Государство должно не только объяснять свои шаги, оно должна найти правильные пути вместе с гражданским обществом, инициировать масштабный национальный диалог. Именно поэтому проходит этот форум.



Мы никогда не были в подобных ситуациях. Никогда. А значит, ни один политик, я уверен, эксперт или общественный активист не могут похвастаться здесь успешным опытом. А значит, никто не имеет права говорить: «Я и только я знаю, как правильно. Только мое видение верно». Мы не в праве так говорить. Мы должны слышать друг друга. А все острые вопросы, как например, выплаты пенсий, или торговая блокада, решать с холодной головой, без политических лозунгов и ставить в этих вопросах на первое место интересы граждан Украины.



Тогда у нас появляется вторая составляющая государственной стратегии - это консенсус. Украинскому обществу нужно договориться между собой. И это очень важно. Потому что сегодня внутри страны существуют совершенно разные видения в вопросе возвращения Донбасса и Крыма. Большинство убеждены, что они должны вернуться в Украину. Да. Но как именно? Здесь общество разделено. По данным социологии, где-то около 21% считают, что нужно продолжать боевые действия до победы, 20% - осуществлять экономическую и территориальную блокаду, 22% уверены, что нужно начать переговоры об особом статусе ОРДЛО в составе Украины, а 26 % украинцев затруднились ответить на этот вопрос. В то же время 80% хотят прекращении огня. Единого решения, которое удовлетворит всех, я уверен, никогда не будет. Но мы должны найти вариант, который поддержит абсолютное большинство.



Общество должно понимать и соглашаться с условиями реинтеграции Донбасса и Крыма, по принципам переходного правосудия. Отсутствие общего видения парализует наше движение. Ведь любой шаг в любом направлении разобьется о стену критики от всех, кто имеет другое мнение.



Что сегодня мешает появлению единого видения? Сложный вопрос. Я думаю, что это страх, как на наших территориях, так и по линии разграничения. Люди здесь боятся возможной амнистии, сохранения «серой криминализированной» зоны, принятие Донбасса Украиной на условиях РФ, что приравнивается капитуляцию. Обычных людей на неподконтрольных территориях пугают сведения счетов, агрессивное навязывание условных и культурных вопросов, дискриминация, отношение к украинцам как к «людям второго сорта».



Почему существуют такие страхи? В первую очередь мы понимаем, что это пропаганда, которая началась много лет назад, российская пропаганда, а также частичные манипуляции и в нашем украинском информационном пространстве. Интересный факт: треть украинцев не может отличить фейк. И это также наше с вами общая задача. Да, конечно, государство должно проводить системную информационную политику, но и медиа должны, в хорошем смысле слова, воспитывать читателя и зрителя, повышать медиа-грамотность людей и помнить, что манипулятивный, кликабельный заголовок, необъективный сюжет или статья, все это отрицательно влияет на информационную культуру граждан.



Третья неотъемлемая составляющая стратегии реинтеграции - это реализм. Ошибочно думать, что мы быстро и с легкостью вернем Крым военным путем. Следует осознавать, что уже завтра на оккупированных территориях Донбасса все не заговорят сразу на украинском языке. Мы не тешим себя иллюзиями, что все это произойдет по мановению волшебной палочки. Мы должны быть реалистами и не бояться правды, не бояться говорить об этом, какой бы горькой иногда она ни была эта правда, но это правда. И наш подход к реинтеграции Донбасса и Крыма должен быть взвешенным и самое главное прагматичным. Мы должны четко ответить сами себе - какая наша главная цель? Реально ли это? И как этого достичь? И на какие компромиссы мы готовы ради достижения этой цели?



И последняя четвертая составляющая - это имплементация, способность государства воплощать стратегии в жизнь, реальные шаги и реальные результаты, а не сообщения об успехах только в Фейсбуке. Мы можем принять с вами хоть 10 стратегий национального единства, но без реальных действий мы никогда ни одного из них не достигнем. Единство - это главная тема этого форума. Сейчас она жизненно необходима и для сохранения страны, и для совместного решения других вызовов. Уверен, что сегодня прочным фундаментом для национального единства является не только язык и наше историческое прошлое.



Объединяющим фактором для построения новой сильной Украины должны стать ценности. Ценности - это самое главное. Ценности, которые сплотят нас ради общего будущего, ценности свободы, ценности демократии, ценности гражданского общества и правового государства, ценности достойной жизни, добра, терпимости, воспитанности, порядочности, уважения к закону, уважения к частной собственности и самая главная ценность, которую мы теряем, это уважение друг к другу. И тогда Украина будет действительно единой не на плакатах, а именно в сердце.