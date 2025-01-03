Украина вернула 1358 человек из плена в 2024 году: военные и гражданские

Украина вернула 1358 человек из плена в 2024 году. Фото: кадр из видео

За 2024 год Украине удалось вернуть из российского плена домой в Украину 1358 своих людей. Об этом говорится в описании к видео президента Украины Владимира Зеленского.







«Это наши воины и гражданские. У этих людей неодинаковая судьба, но одинаковая радость — быть дома. Каждый и каждая, ради кого работала большая команда Украины. Мы должны сделать все, чтобы в 2025 году таких хороших новостей и возвращений наших людей было еще больше. Спасибо партнерам, которые помогают!», — отметил глава государства.



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