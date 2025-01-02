Главное за день: В Курахово ВСУ под огневым контролем росармии. Оборона Изюма и Балаклеи

Общество



С 1 января 2025 года россияне лишили любых прав украинцев в оккупации, которые не получили паспорт РФ. В частности, люди не могут получить лекарства. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).



Боевые действия



Согласно данным аналитического проекта DeepState, оккупанты продвинулись возле Волково, Нескучного, в Новоелизаветовке, Соленом, Воздвиженке, Курахово и его южных окрестностях.



Во время атаки России 1 января по центру Киева взрывная волна повредила окружающие дома и административные здания, где размещены комитеты и подразделения аппарата Верховной Рады. В ночь на 2 января армия РФ атаковала Николаевку Донецкой области, повреждены гаражные помещения, частные домовладения. Один человек погиб из-за атаки россиян по Васильевскому району Запорожской области, оккупанты одиннадцать раз ударили КАБами по Степногорску. Военные РФ атаковали маршрутку в Корабельном районе Херсона. Три человека получили взрывные травмы, контузии и осколочные ранения ног.



Российские войска избегают лобового штурма Покровска, пытаясь окружить город, рассказал спикер ОСГВ «Хортица» майор Виктор Трегубов.



В Харьковской области готовят круговую оборону Изюма и Балаклеи. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подчеркнул, что возведение фортификационных сооружений - это часть плановых мероприятий, предусмотренных для укрепления обороноспособности региона.



В поселке Ивановское Рыльского района Курской области ракетным ударом поражено расположение военных 810-й бригады морской пехоты РФ. Информации о погибших или пострадавших пока нет.



В ходе операции вблизи оккупированного Крыма 31 декабря морские дроны «Magura V5» уничтожили два российских вертолета Ми-8. По данным разведки, экипажи бортов также были ликвидированы. Еще один вертолет РФ потерпел огневое поражение и подбитым смог приземлиться.