Обстрел Славянска: пострадали 4 человека, среди них — 2-летний ребенок

Прокуратура начала расследование по факту ранения четырех мирных жителей. Следователи пояснили, что это — очередное военное преступление РФ.



«В результате атаки получили ранения четверо гражданских, среди которых мать и двухлетний мальчик. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, переломы и рана головы», — рассказала в прокуратуре области.



В частном секторе, который стал эпицентром удара, повреждены и частично разрушены 14 домовладений. Тип использованного оружия и окончательное количество пострадавших устанавливается.

Напомним, за прошедшие сутки, 2 января 2025 года, российские военные убили одного жителя Донецкой области — в Часовом Яре.



Ночью Краматорск подвергся российскому удару — поврежден многоквартирный дом.