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Россия за день выпустила по Украине более 10 ракет и более 30 беспилотников

03 января 2025, 22:09

Россия за день выпустила по Украине более 10 ракет и более 30 беспилотников

Подразделения Сил обороны с 12:00 и по состоянию на 20:00 пятницы, 3 января, сбили 3 ракеты и 13 российских беспилотников. Еще 19 беспилотников были локационно потеряны, сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

«По состоянию на 20.00 сбито три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 13 вражеских БпЛА, 19 вражеских беспилотников-имитаторов — локально потеряны (без негативных последствий)», — говорится в сообщении.

Всего в течение суток РФ нанесла удары ракетами различных типов: пятью зенитными управляемыми ракетами С-300 по Курской области, тремя баллистическими ракетами «Искандер-М» по Черниговской области, тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 по Днепропетровской области. А также войска РФ атаковали 32-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с северо-восточного направления.

В ночь на 3 января 2025 года (с 21.00 2 января) Россия атаковала территорию Украины 93 ударными БПЛА «Shahed» и беспилотниками-имитаторами различных типов. 

Прокуратура начала расследование по факту ранения четырех мирных жителей Славянска. 

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