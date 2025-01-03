На Донетчине восстанавливают электросети после обстрелов и подключают север области к водоснабжению

За прошедшие сутки специалистам «ДТЭК Донецкие электросети» вернули электроснабжение в дома 1,4 тысячи семей прифронтовой Донетчины. Как отметили в областной военной администрации, специалисты энергокомпании начинают ремонт как только это становится возможным и военные дают разрешение на проведение работ.



Обстрелы Донетчины продолжаются и продолжают разрушать сети и оборудование. Так, Константиновка частично обесточена и без интернета после серии взрывов вечером 3 января.



Кроме этого завершен ремонт Второго Донецкого водопровода.



Начато заполнение системы водой. Вскоре водоснабжение на севере Донецкой области будет восстановлено в полном объеме, обещают чиновники.



Как сообщалось, со 2 января для городов северной части Донецкой области временно прекращено водоснабжение — специалисты приступили к аварийным работам на магистральной трубе Второго Донецкого водопровода.