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На войне с РФ погиб чемпион мира по каратэ Александр Семенюк

03 января 2025, 15:43

На войне с РФ погиб чемпион мира по каратэ Александр Семенюк

На войне с РФ погиб чемпион мира по каратэ Александр Семенюк. Фото: НОК Украины На войне с РФ погиб чемпион мира по каратэ Александр Семенюк. Фото: НОК Украины

На войне с РФ погиб чемпион мира по каратэ Александр Семенюк. Об этом говорится на официальной странице Национального олимпийского комитета Украины в Фейсбук.

«Война с российскими оккупантами унесла жизнь Александра Семенюка — спортсмена, тренера, многократного чемпиона мира по стилевому каратэ. Александр погиб во время выполнения боевого задания. Светлая память и вечная слава Герою!», — говорится в сообщении НОК Украины. 

Ранее на войне с российскими оккупантами погиб серебряный призер ЧЕ по академической гребле U-23 Даниил Егоров и воспитанник спортивного клуба «Дзюдо Днепр» Даниэль Класс. 

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