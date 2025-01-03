На войне с РФ погиб чемпион мира по каратэ Александр Семенюк. Фото: НОК Украины

На войне с РФ погиб чемпион мира по каратэ Александр Семенюк. Об этом говорится на официальной странице Национального олимпийского комитета Украины в Фейсбук.



«Война с российскими оккупантами унесла жизнь Александра Семенюка — спортсмена, тренера, многократного чемпиона мира по стилевому каратэ. Александр погиб во время выполнения боевого задания. Светлая память и вечная слава Герою!», — говорится в сообщении НОК Украины.



Ранее на войне с российскими оккупантами погиб серебряный призер ЧЕ по академической гребле U-23 Даниил Егоров и воспитанник спортивного клуба «Дзюдо Днепр» Даниэль Класс.