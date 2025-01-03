Атака БПЛА на Киевскую область: один погиб, четверо ранены

Сегодня Российская Федерация вновь совершила атаку беспилотниками на Киевскую область. В результате нападения агрессора погиб один человек, а еще четверо получили ранения. Об этом сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.
Последствия атаки БПЛА РФ на Киевскую область. Фото: ГСЧС Киевщины
В результате атаки вражеских БПЛА:
Последствия атаки БПЛА РФ на Киевскую область. Фото: ГСЧС Киевщины
Погибший водитель грузовика в Броварском районе после атаки российских оккупантов. Фото: ГСЧС Киевщины
Также противник атаковал столицу, предварительно есть падение обломков в Голосеевском районе. В Дарницком районе в результате падения обломков возник пожар в частном доме. Спасатели потушили пожар.
Напомним, 2 января 2025 года, российские военные убили одного жителя Донецкой области — в Часовом Яре.
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