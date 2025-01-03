Атака БПЛА на Киевскую область: один погиб, четверо ранены

Последствия атаки БПЛА РФ на Киевскую область. Фото: ГСЧС Киевщины

Сегодня Российская Федерация вновь совершила атаку беспилотниками на Киевскую область. В результате нападения агрессора погиб один человек, а еще четверо получили ранения. Об этом сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

Последствия атаки БПЛА РФ на Киевскую область. Фото: ГСЧС Киевщины

В результате атаки вражеских БПЛА:

На Белоцерковщине повреждены 4 частных жилых дома и одна хозяйственная постройка. В одном из домов возник пожар — он ликвидирован спасателями в 05:02. Также три человека пострадали;

В Броварском районе поврежден грузовой автомобиль, в результате чего погиб водитель 1999 года рождения;

На Фастовщине, из-за падения обломков травмирована молодая женщина 2002 года рождения. Сейчас ей оказывают медицинскую помощь в районной больнице.

Последствия атаки БПЛА РФ на Киевскую область. Фото: ГСЧС Киевщины

Погибший водитель грузовика в Броварском районе после атаки российских оккупантов. Фото: ГСЧС Киевщины

Также противник атаковал столицу, предварительно есть падение обломков в Голосеевском районе. В Дарницком районе в результате падения обломков возник пожар в частном доме. Спасатели потушили пожар.

Напомним, 2 января 2025 года, российские военные убили одного жителя Донецкой области — в Часовом Яре.