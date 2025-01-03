Деньги со счетов пенсионеров переселенцев спишут в бюджет: кого это коснется

С 1 января у пенсионеров-переселенцев будут изымать остатки средств на счетах Ощадбанка. Бюджет Украины на 2025 год установил условия, при которых произойдет подобное изъятие.



Статья 40 закона о госбюджете обязывает Ощадбанк перевести остатки средств на пенсионных счетах внутренне перемещенных лиц, открытых в этом банке, обратно в Пенсионный фонд Украины, если те в течение 12 месяцев не снимали наличные, не рассчитывались за покупки и не переводили средства.



Это касается пенсионеров, которые стали переселенцами до 24 февраля 2022 года.



Также изымать деньги будут со счетов внутренне перемещенных пенсионеров, которые не прошли физическую идентификацию в течение шести месяцев с момента, когда такая идентификация должна была состояться.



В то же время изъятие средств со счетов не будет происходить, если на эти счета наложен арест или другое обременение.



Переселенец должен лично обратиться в Пенсионный фонд или Ощадбанк, чтобы восстановить выплаты, однако порядок возобновления выплат должен утвердить Кабинет министров Украины.



Напомним, для идентификации ВПЛ могли лично обратиться в территориальные органы Пенсионного фонда или в «Ощадбанк». Еще один вариант — авторизация в личном электронном кабинете на портале ПФУ с помощью «Дия. Подпись».



Следующий — идентификация с помощью видеоконференцсвязи. А те переселенцы, которые выехали за границу, могли обратиться в консульское учреждение, которое должно было выдать документ, что физическое лицо-получатель пенсии является живым. Затем этот документ нужно было отправить заказным почтовым отправлением в территориальный орган ПФУ.



К весне 2024 года в Украине почти 300 тысяч внутренне перемещенных лиц первой волны не прошли идентификацию. Им прекратили выплату пенсий.



При этом, каков механизм возобновления пенсионных выплат, в ПФУ не ответили. Как отмечают эксперты из организаций, занимающихся проблемами переселенцев, это можно сделать только при личном обращении.



Люди, которые находятся в оккупации, физически не смогут обратиться ни к каким органам на подконтрольных Украине территориях, потому что выехать из захваченных регионов практически невозможно.



Ранее Кабмин еще на 6 месяцев продлил выплаты внутренне перемещенным лицам в Украине.