Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец считает, что некоторые выводы в отношении Украины в 41-м периодическом докладе ООН являются ошибочными.



«В докладе признаются систематические нарушения Россией прав человека в Украине, в частности, атаки на гражданскую инфраструктуру, казни и пытки украинских военнопленных, незаконную конфискацию имущества на в Украины и привлечение детей к военной подготовке. Однако ряд выводов ООН относительно Украины ошибочны. Категорически не согласен с тем, что не учтены определенные замечания и рекомендации, предоставленные Офисом омбудсмена», — написал Лубинец в Telegram.



Так, по его словам, Офис генпрокурора Украины начал уголовное расследование по описанным в докладе фактам пыток российских военнопленных в транзитных местах, а Координационный штаб, Генеральный штаб ВСУ и Минобороны Украины подтвердили, что расследование продолжается, однако представленные Департаментом по реализации национального превентивного механизма комментарии не были учтены в докладе.



Лубинец отметил, что условия и обращение с российскими военнопленными соответствуют Женевской конвенции, а сообщения о случаях пыток и жестокого обращения нуждаются в дополнительной верификации через уполномоченные госорганы Украины. Кроме того, по его мнению, ООН фактически отождествляет масштабы нарушений со стороны Украины и РФ.



«Мы неоднократно отмечали, что освещение проблемы "ненадлежащего обращения" должно отражать объемы нарушений международного гуманитарного права со стороны российской стороны, даже при отсутствии полного доступа к местам содержания в РФ. Выходит, что Украина предоставляет доступ международным организациям, которые могут освещать все в отчетах, а Россия просто не допускает. Это не тождественные вещи! Меня возмущает, что по текущему контексту заключительные рекомендации для России и Украины "соблюдать МГП". То есть ООН уравнивает масштабы нарушений, что является недопустимым», — заявил омбудсмен.



Лубинец сообщил о том, что направит дополнительные письма на Управление Верховного Комиссара ООН по правам человека, инициирует новую встречу с главой Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белль и будет настаивать на том, чтобы в следующих отчетах рекомендации Офиса омбудсмена были учтены.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) отмечает возросшее количество случаев казней, пыток и жестокого обращения с украинскими военнопленными, заявляется о как минимум 62 жертвах.



Управление ООН по правам человека также задокументировало случаи пыток и жестокого обращения с российскими военнопленными. Отмечается, что такие случаи преимущественно происходили во время пребывания в транзитных пунктах на ранних этапах плена.



Напомним, 30 декабря 2024 года украинская и российская стороны провели обмен пленными по формуле «150 на 150». Домой в Украину вернулись 189 человек, среди которых военные — защитники «Азовстали», Мариуполя, Чернобыльской АЭС, острова Змеиный, а также с других участков фронта.