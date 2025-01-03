Российская война повредила 164 памятника культуры на Донетчине

Из-за агрессии РФ в Донецкой области пострадали 164 памятника культуры.



Всего повреждены 1255 памятников украинского культурного наследия из-за войны РФ против Украины. Из них национального значения — 125, местного — 1055, только что выявленных — 75. Об этом сообщило министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.



Только за декабрь повреждения получили 33 памятника культурного наследия в Запорожской, Кировоградской, Сумской, Николаевской, Харьковской областях и в городе Киеве.



Повреждения получили памятники культуры в 18 областях и Киеве. Больше всего — в Харьковской — 324, Херсонской — 180 и Донецкой — 164.

Памятник Тарасу Шевченко из прифронтового Покровска Донецкой области демонтировали и вывезли в Днепропетровскую область. Однако на новом месте его не будут устанавливать.



Осенью из прифронтового города в Винницу эвакуировали памятник композитору Николаю Леонтовичу. Его установили в винницком центральном парке. Также осенью из Покровского района в Днепр вывезли 800-летнюю каменную скульптуру. Это была настоящая эвакуация памятки архитектуры.



Также из города вывезли музейные экспонаты и ценности, библиотеки. Их эвакуировали в разные города Украины — Белую Церковь, Киев, Кропивницкий, Днепр.