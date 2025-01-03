Оккупанты «засветили» склад боеприпасов на западе Крыма

Агент сопротивления украинцев и крымских татар «АТЕШ» на временно оккупированном полуострове обнаружил склад боеприпасов армии РФ возле поселка Добрушино.
ВС РФ разместили склад боеприпасов возле поселка Добрушино на западе Крыма. Фото: АТЕШ
«Проводя разведку он раскрыл замаскированный склад боеприпасов, который находится на окраине населенного пункта. Возле объекта зафиксировано перемещение техники и личного состава», — говорится в сообщении.
В сопротивлении отметили, что сам склад обнесен фортификационными сооружениями.
Напомним, что российские оккупанты укрепляют аэродром «Саки» для защиты от ударов ВСУ.
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