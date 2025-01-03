Оккупанты «засветили» склад боеприпасов на западе Крыма

ВС РФ разместили склад боеприпасов возле поселка Добрушино на западе Крыма. Фото: АТЕШ

Агент сопротивления украинцев и крымских татар «АТЕШ» на временно оккупированном полуострове обнаружил склад боеприпасов армии РФ возле поселка Добрушино.

ВС РФ разместили склад боеприпасов возле поселка Добрушино на западе Крыма. Фото: АТЕШ

«Проводя разведку он раскрыл замаскированный склад боеприпасов, который находится на окраине населенного пункта. Возле объекта зафиксировано перемещение техники и личного состава», — говорится в сообщении.



В сопротивлении отметили, что сам склад обнесен фортификационными сооружениями.

Напомним, что российские оккупанты укрепляют аэродром «Саки» для защиты от ударов ВСУ.