Штурмовая бригада помешала оккупантам пройти поле на Покровском направлении

5 ОШБр не дала военным РФ перейти поле на Покровском направлении. Фото: кадр из видео

5 отдельная штурмовая Киевская бригада разбила группу оккупантов на Покровском направлении. Об этом говорится в опубликованном видео 5 ОШБр.



«Жизнь прожить — не поле перейти. Но есть нюанс», — говорится в заметке к видео.



Украинские военные отмечают, что в самом разгаре дня, бомберы успешно остановили попытку противника пройти поле, сбросив на военных РФ боеприпасы.



«Российская пехота думала, что может безнаказанно двигаться нашими землями, но получила четкий ответ», — объяснили в 5 ОШБр.



В Генштабе отмечают, что Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. По словам командования, за прошедшие сутки здесь остановили 38 наступательных действий агрессора.

Напомним, российские военнослужащие калечат себя на Лиманском направлении, чтобы избежать участия в штурме. Кроме того, российские войска обходят Покровск, пытаясь окружить город.